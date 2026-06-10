Yves de l’Avouillette Place de l’Hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire

Saint-Georges-sur-Loire

Yves de l’Avouillette

Place de l’Hôtel de Ville Abbaye Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-03

Yves de l’Avouillette, artiste peintre chalonnais, expose dans les caveaux de l’abbaye. Ses toiles mêlent abstraction et figuration dans un style inimitable, véritable déluge de courbes et de couleurs.

Yves de l’Avouillette, artiste peintre chalonnais, expose dans les caveaux de l’abbaye. Ses toiles mêlent abstraction et figuration dans un style inimitable, véritable déluge de courbes et de couleurs. .

Place de l’Hôtel de Ville Abbaye Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire mairie@saint-georges-sur-loire.fr

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English :

Chalonnais painter Yves de l’Avouillette is exhibiting his work in the abbey cellars. His canvases blend abstraction and figuration in an inimitable style, a veritable deluge of curves and colors.

L’événement Yves de l’Avouillette Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages