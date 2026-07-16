Gerald Clayton Trio + Steve Coleman and Five elements, Le LAPS, NANTES

Informations pratiques

Gerald Clayton Trio + Steve Coleman and Five elements Dimanche 18 avril 2027, 18h00 Le LAPS Loire-Atlantique

10 € à 28 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-18T18:00:00+02:00 – 2027-04-18T20:30:00+02:00

Fin : 2027-04-18T18:00:00+02:00 – 2027-04-18T20:30:00+02:00

Deux concerts exceptionnels pour la grande soirée de Jazz en Phase : Gerald Clayton Trio et Steve Coleman sont à l’affiche.

GERALD CLAYTON TRIO

Doté d’un toucher exquis et d’un son qui allie d’une manière ou d’une autre la finesse dynamique d’Ahmad Jamal au swing fougueux d’Oscar Peterson, Gérald Clayton est en quête permanente de justesse. Dans chaque note. À 42 ans, et maintenant signé sur le label Blue Note, le New-Yorkais d’adoption est un vétéran chevronné, qui a collaboré avec des artistes tels que Roy Hargrove, Charles Lloyd, Diana Krall ou Ambrose Akinmusire. Il est l’un de ces musiciens qui prouvent que le jazz n’est pas un musée, mais un laboratoire vivant. Enraciné dans la tradition, Clayton est pourtant résolument tourné vers l’avenir. Dans une veine jazz hard bop moderne, il incarne cette nouvelle génération de musiciens qui réinventent le langage sans jamais le trahir. Il compose comme il improvise : avec une oreille grande ouverte et une sensibilité ultra-fine. Une étoile qui n’en finit pas de monter.

STEVE COLEMAN AND FIVE ELEMENTS

Musicien à la personnalité charismatique, Steve Coleman fait partie de l’histoire du jazz tant il a su tracer un sillon unique et reconnu par tous. Il est non seulement l’une des voix les plus originales apparues sur le saxophone alto depuis des décennies mais également un chef de file dont les concepts, tant sur le plan de l’improvisation que de la composition ont largement fertilisé le champ du jazz. Il a, depuis les débuts de sa carrière, suivi sa propre voie, refusant les étiquettes de styles et de genre. Co-fondateur au milieu des années 1980 du mouvement M-BASE (Macro­ Basic Array of Structured Extemporization), où l’intelligence soul croisait la recherche, sa conception de l’harmonie, son travail des rythmiques, ainsi que son intégration du funk et du hip-hop ont influencé un grand nombre de groupes actuels.

Dans le cadre du parcours Jazz en Phase

Crédit photo Gerald Clayton ©C. Ogata

Le LAPS 44300 NANTES NANTES 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ligeria-sainte-luce-loire-com.mapado.com/event/720836-gerald-clayton-trio-steve-coleman-and-five-elements »}]

Deux concerts exceptionnels pour la grande soirée de Jazz en Phase : Gerald Clayton Trio et Steve Coleman sont à l’affiche.