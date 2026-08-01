Gerde en Fête ! Village et salle des fêtes de Gerde Gerde
vendredi 7 août 2026 · Village et salle des fêtes de Gerde · Gerde
Informations pratiques
Gerde
Gerde en Fête !
Village et salle des fêtes de Gerde GERDE Gerde Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Programme du vendredi
19h30 Concert et tapas au bar de l’association Eths Amics
Boissons et planches sur place
Concert par Astragal
Bar de l’association ouvert à tous.
Plus d’infos sur les réseaux sociaux du comité. .
Village et salle des fêtes de Gerde GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Friday’s Schedule:
7:30 p.m.: Concert and tapas at the Eths Amics bar
Drinks and tapas platters available on site
Concert by Astragal
L’événement Gerde en Fête ! Gerde a été mis à jour le 2026-07-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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