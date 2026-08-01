UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gerde

Gerde en Fête ! Village et salle des fêtes de Gerde Gerde

vendredi 7 août 2026 · Village et salle des fêtes de Gerde · Gerde

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Village et salle des fêtes de Gerde
Adresse
GERDE
Ville
65200 Gerde
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Gerde

Gerde en Fête !

Village et salle des fêtes de Gerde GERDE Gerde Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Programme du vendredi
19h30 Concert et tapas au bar de l’association Eths Amics
Boissons et planches sur place
Concert par Astragal
Bar de l’association ouvert à tous.

Plus d’infos sur les réseaux sociaux du comité.   .

Village et salle des fêtes de Gerde GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday’s Schedule:
7:30 p.m.: Concert and tapas at the Eths Amics bar
Drinks and tapas platters available on site
Concert by Astragal

L’événement Gerde en Fête ! Gerde a été mis à jour le 2026-07-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65

À voir aussi à Gerde (Hautes-Pyrénées)