vendredi 7 août 2026 · Village et salle des fêtes de Gerde · Gerde

Informations pratiques

Gerde

Gerde en Fête !

Village et salle des fêtes de Gerde GERDE Gerde Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Programme du vendredi

19h30 Concert et tapas au bar de l’association Eths Amics

Boissons et planches sur place

Concert par Astragal

Bar de l’association ouvert à tous.

Plus d’infos sur les réseaux sociaux du comité. .

Village et salle des fêtes de Gerde GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Friday’s Schedule:

7:30 p.m.: Concert and tapas at the Eths Amics bar

Drinks and tapas platters available on site

Concert by Astragal

L’événement Gerde en Fête ! Gerde a été mis à jour le 2026-07-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65