Informations pratiques

Gerde

Gerde en Fête !

Village et salle des fêtes de Gerde GERDE Gerde Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Programme du samedi

14h Tournoi de Pétanque inscription sur place, mise et repas à remporter, 8€/duo

15h Olympiades et jeux gonflables Jeux d’eau/d’adresse, parcours… Sous responsabilité des parents Gratuit (5-15ans)

19h30 Repas festif animée par la troupe LES C’EST BAR dîner sur réservation traiteur et produits locaux Paella Fromage dessert café 15€ / 10€ <12ans Paella Glace Vins et boisson à la buvette 23h Bal gratuit avec la Podium Adishatz. Buvette et sandwichs sur place. Bar de l'association ouvert à tous. Plus d'infos sur les réseaux sociaux du comité. . Village et salle des fêtes de Gerde GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 50 26 32 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday’s Schedule:

2:00 p.m.: Pétanque tournament—register on-site; prizes include cash and a meal; 8? per pair

3:00 p.m.: Games and inflatable attractions: Water games, skill games, obstacle course… Under parental supervision. Free (ages 5–15)

7:30 p.m.: Festive dinner hosted by the troupe “LES C’EST BAR.” Dinner by reservation, featuring catered meals and local products: Paella Cheese Dessert Coffee 15? / 10? for children under 12: Paella Ice cream

Wines and beverages available at the refreshment stand

11:00 PM: Free dance party with Podium Adishatz. Refreshment stand and sandwiches available on site.

L’événement Gerde en Fête ! Gerde a été mis à jour le 2026-07-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65