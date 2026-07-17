GHOST ELEPHANTS, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

GHOST ELEPHANTS Jeudi 23 juillet, 18h30 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T20:00:00+02:00

Depuis dix ans, le Dr Steve Boyes est à la recherche d’un mystérieux et insaisissable troupeau d’éléphants fantômes dans les hautes terres d’Angola. Il part avec des experts pisteurs namibiens, les meilleurs au monde, mais une question fondamentale se pose : ne vaudrait-il pas mieux garder ces éléphants gigantesques comme un rêve, plutôt que de les trouver dans la réalité ? Une exploration du rêve, de l’imagination, confrontée à la réalité, qui a emmené Werner Herzog dans ce que les tribus locales appellent le Pays du Bout du Monde.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]

De Werner Herzog | Par Werner Herzog Avec Werner Herzog

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