Ghost-Note New Morning Paris

Ghost-note, c’est une affaire de rythmes, du genre bourrasque. De ceux qui vous saisissent et vous invitent à vous déhancher irrésistiblement. C’est un groove magique qui vous allume à la première écoute. Quelque chose de « Mister Dynamite », l’incroyable James Brown. C’est aussi une bande de potes surdoués jouant en toute décontraction un mix de fusion et de funk totalement débridé et pourtant férocement millimétré. Un collectif à géométrie variable, modeste et génial, aux invités venus là comme pour une surprise-partie, parce qu’il y avait de la lumière et de grosses rations de très très bonnes vibrations. Ses fondateurs, le batteur Robert « Sput » Searight et le percussionniste Nate Werth, échappés de Snarky Puppy, inventent à chaque apparition le funk du futur, tout en swagism (titre de leur 1er album) : le style absolu, la grande classe.

« Mustard n’Onions » marque le grand retour de Ghost-Note, premier album du groupe en 6 ans et le premier chez Artsitry Music / Mack Avenue. À travers les 15 morceaux de cet opus, la bande des deux anciens de Snarky Puppy, Robert Sput Searight et Nate Werth, reste fidèle à sa mission, à savoir « renverser tout en apaisant » les amateurs de rythme. Les prestations du groupe de dix musiciens – dont certains ont pu être entendus auprès de Prince, Kendrick Lamar, Herbie Hancock, ou encore Kirk Franklin entre autres icônes musicales – sont exaltantes de virtuosité, touchantes de sincérité et inspirées dans leurs choix sonores. « Nous sommes devenus des frères grâce à notre complicité dans la vie de tous les jours et dans la musique », confie Sput. Aujourd’hui, le groupe Ghost-Note est devenu un ambassadeur, un vétéran qui influence les nouvelles générations de « jazzmen frustrés ». Pour reprendre les mots que Sput aime utiliser lorsqu’il décrit ses camarades : ce sont d’incroyables musiciens de jazz qui vivent pour le groove et ne se limitent pas à un seul genre.

Attention phénomène submersion ! Préparez-vous à une tornade groovy, un raz-de-marée rythmique, une lame de fond fonky !

Le mardi 07 juillet 2026

de 19h30 à 22h00

payant Prix Normal : 30 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-08T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T19:30:00+02:00_2026-07-07T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



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