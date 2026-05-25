Gil Scott-Heron by Brian Jackson & Yasiin Bey La Grande Halle de la Villette Paris

Romancier, poète et musicien, Gil Scott-Heron (1949-2011) a marqué de son empreinte l’histoire des musiques populaires du 20e siècle, avec une discographie ponctuée de classiques profondément en phase avec leur époque. À commencer par Pieces of a Man en 1972, deuxième album qui abrite le tube « The Revolution Will Not Be Televised ». Soul souple et spoken word, politique et poésie font merveille sur ce disque dont plus de la moitié des titres sont composés avec le producteur, claviériste et flûtiste Brian Jackson. La collaboration entre les deux hommes s’épanouit ainsi durant toutes les années 1970, au fil d’une dizaine d’albums où leur mélange inédit de jazz, soul et blues pave la voie à l’avènement du hip-hop. Et c’est précisément à une légende du rap, Yasiin Bey, que Brian Jackson s’associe aujourd’hui pour revisiter le répertoire exceptionnel de Gil Scott-Heron, soulignant ainsi une parenté évidente entre deux artistes qui ont l’un comme l’autre cultivé une culture jazz et une fibre politique et sociale au sein d’une œuvre protéiforme, incisive et libre.

Distribution

Cymande

Gil Scott-Heron by Brian Jackson & Yasiin Bey

Brian Jackson – piano , voix

Yasiin Bey – voix

Lex Cameron – clavier

Sara Madaluni – clavier

Dean Mark – basse

Claudio Cartagena – percussions

Chris Morris – batterie

Une soirée pour conjuguer au présent la soul des années 1970, à la fois politique, connectée au jazz et terreau du hip-hop à venir. Avec – de part et d’autre de l’Atlantique – les toujours flamboyants Cymande et l’héritage de Gil Scott-Heron revisité par Brian Jackson et Yasiin Bey.

Le mercredi 02 septembre 2026

de 20h00 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-02T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-03T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-02T20:00:00+02:00_2026-09-02T23:00:00+02:00

La Grande Halle de la Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 7 : Corentin Cariou (Paris) (511m)

Bus -> 6071 : Canal de l’Ourcq (Paris) (439m)

Vélib -> Metz – Marne (150.85m)

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