GILBERT – L’amour sans humour est impossible Cirque Electrique Paris
vendredi 28 août 2026 · Cirque Electrique · Paris
Informations pratiques
Une table, trois chaises, trois comédiens qui jouent et chantent suffisent pour donner vie à ce récit loufoque et jouissif. Sonia Bester réussit le pari d’une comédie musicale à l’humour décapant et au rythme effréné. Elle parvient à nous toucher et à nous faire réfléchir aux rouages de l’amour et de l’imagination, à la force des histoires que l’on vit ou que l’on rêve.
Avec Sonia Bester, Romain Francisco et Sylvain Mossot
Mise en Scène : Sonia Bester et Marion Suzanne
Musique : Simon Dalmais Costumes : Elisabeth Cerqueira
Une table, trois chaises, trois comédiens qui jouent et chantent suffisent pour donner vie à ce récit loufoque et jouissif.
Du vendredi 28 août 2026 au samedi 29 août 2026 :
vendredi, samedi
de 19h00 à 20h00
payant
De 8 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-28T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-28T19:00:00+02:00_2026-08-28T20:00:00+02:00;2026-08-29T19:00:00+02:00_2026-08-29T20:00:00+02:00
Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/gilbert +33954544724
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