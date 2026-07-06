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GILBERT – L’amour sans humour est impossible Cirque Electrique Paris

vendredi 28 août 2026 · Cirque Electrique · Paris

GILBERT – L’amour sans humour est impossible Cirque Electrique Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Cirque Electrique
Adresse
Place du Maquis du Vercors
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 8 à 12 euros.</p>

Une table, trois chaises, trois comédiens qui jouent et chantent suffisent pour donner vie à ce récit loufoque et jouissif. Sonia Bester réussit le pari d’une comédie musicale à l’humour décapant et au rythme effréné. Elle parvient à nous toucher et à nous faire réfléchir aux rouages de l’amour et de l’imagination, à la force des histoires que l’on vit ou que l’on rêve.

Avec Sonia Bester, Romain Francisco et Sylvain Mossot

Mise en Scène : Sonia Bester et Marion Suzanne

Musique : Simon Dalmais Costumes : Elisabeth Cerqueira

Une table, trois chaises, trois comédiens qui jouent et chantent suffisent pour donner vie à ce récit loufoque et jouissif.
Du vendredi 28 août 2026 au samedi 29 août 2026 :
vendredi, samedi
de 19h00 à 20h00
payant

De 8 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-28T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-28T19:00:00+02:00_2026-08-28T20:00:00+02:00;2026-08-29T19:00:00+02:00_2026-08-29T20:00:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors  75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/gilbert +33954544724


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