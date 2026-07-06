GILBERT – L’amour sans humour est impossible Cirque Electrique Paris

Informations pratiques

Une table, trois chaises, trois comédiens qui jouent et chantent suffisent pour donner vie à ce récit loufoque et jouissif. Sonia Bester réussit le pari d’une comédie musicale à l’humour décapant et au rythme effréné. Elle parvient à nous toucher et à nous faire réfléchir aux rouages de l’amour et de l’imagination, à la force des histoires que l’on vit ou que l’on rêve.

Avec Sonia Bester, Romain Francisco et Sylvain Mossot

Mise en Scène : Sonia Bester et Marion Suzanne

Musique : Simon Dalmais Costumes : Elisabeth Cerqueira

Une table, trois chaises, trois comédiens qui jouent et chantent suffisent pour donner vie à ce récit loufoque et jouissif.

Du vendredi 28 août 2026 au samedi 29 août 2026 :

vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

payant

De 8 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-28T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-28T19:00:00+02:00_2026-08-28T20:00:00+02:00;2026-08-29T19:00:00+02:00_2026-08-29T20:00:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

https://www.cirque-electrique.com/events/gilbert +33954544724



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