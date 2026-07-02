Gildaa, Flore Benguigui and The Sensible Notes, LYNN et Dj Startup, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Gildaa, Flore Benguigui and The Sensible Notes, LYNN et Dj Startup Samedi 26 septembre, 20h00 L’Aéronef Nord

16 € / 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00

Gildaa est comme ce cocktail dont même le barman a oublié la recette : un mélange de soul brésilienne, de chanson française, de jazz, avec un soupçon cabaret et une pincée de mystère. Le résultat est une forme singulière qui entremêle chant et poésie et éclate les frontières du réel.

Après des années à chanter dans L’Impératrice, Flore Benguigui revient à son premier amour : le jazz. Avec ses Sensibles Notes elle revisite le jazz des années 30, le twiste et le pare de sonorités nouvelles pour un moment d’émotion collective joyeux et sans prise de tête.

Entre douceur et tranchant, LYNN s’impose comme une voix qui préfère dire vrai plutôt que plaire. Son univers nu-soul est traversé de R&B feutré et d’échos pop.

Puisant ses influence aussi bien dans les bandes sons de jeux vidéo que dans la musiques folklorique, DJ Startup partage une musique de danse joyeuse et hybride.

Dans le cadre de Sustain 2026 – Respiration créative & réflexion collective – Musique, tables rondes, créations, ateliers – A Lille et dans la métropole lilloise, du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Voyage(s): entre les sons (chanson, électro, jazz, soul), entre les pays, en soi et dans la joie. Belle soirée au Club de L’Aéronef.

Emma Birski