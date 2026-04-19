Gimme! Gimme! Gimme! / Nuit Disco SUPERSONIC Paris
Gimme! Gimme! Gimme! / Nuit Disco SUPERSONIC Paris jeudi 14 mai 2026.
GIMME! GIMME! GIMME!
– La soirée Disco du Supersonic –
Direction l’univers disco, funk et soul avec la soirée Gimme ! Gimme ! Gimme !
Pense à Saturday Night Fever, aux chorégraphies des sixties, seventies et eighties, à ces voix puissantes qui te feront hurler sur la piste de danse jusqu’au bout de la nuit…
Si tu grooves sur ABBA, Donna Summer, Chic, Earth, The Jackson 5, Diana Ross, Bee Gees, cette soirée n’attend plus que toi
Live tribute à 1h de Purple Cover Band
DJ set Disco
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Entrée à 10€ de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
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SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
WELCOME TO SUPERSONIC
Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le mercredi 13 mai 2026
de 23h00 à 06h00
payant Ticket : 15 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-14T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-14T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T23:00:00+02:00_2026-05-13T06:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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