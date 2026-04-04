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GIMS ARENA D’ORLEANS Orleans

GIMS ARENA D’ORLEANS Orleans

GIMS ARENA D’ORLEANS Orleans vendredi 4 décembre 2026.

Lieu : ARENA D'ORLEANS

Adresse : RUE DU PRESIDENT ROBERT SCHUMAN

Ville : 45000 Orleans

Département : 45

Début : 2026-12-04

Fin : 2026-12-04

Heure de début : 20:00

GIMS Début : 2026-12-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ARENA D’ORLEANS RUE DU PRESIDENT ROBERT SCHUMAN 45000 Orleans 45

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