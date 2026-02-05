Gims carpe diem tour Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement
Gims carpe diem tour Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement vendredi 19 juin 2026.
Gims carpe diem tour
Vendredi 19 juin 2026 à partir de 20h.
Ouverture prévente billetterie vendredi 6 février 2026.
Un rendez-vous exceptionnel dans l’un des stades les plus emblématiques de France.
Avec déjà plus d’1 000 000 de billets vendus et une série de concerts complets dans toute la France en 2024 et 2025, GIMS poursuit en 2026 avec le CARPE DIEM TOUR et annonce une date exceptionnelle à Marseille, à l’Orange Vélodrome, le samedi 19 juin 2027
Plus qu’un concert, c’est l’aboutissement d’une carrière musicale hors norme avec un moment pensé comme une expérience totale, un voyage dans le temps à travers les plus grands succès de GIMS ! .
Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@adamconcerts.com
English :
An exceptional event in one of France’s most emblematic stadiums.
