Gims carpe diem tour Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Gims carpe diem tour

Vendredi 19 juin 2026 à partir de 20h.

Ouverture prévente billetterie vendredi 6 février 2026. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

2026-06-19

Un rendez-vous exceptionnel dans l’un des stades les plus emblématiques de France.

Avec déjà plus d'1 000 000 de billets vendus et une série de concerts complets dans toute la France en 2024 et 2025, GIMS poursuit en 2026 avec le CARPE DIEM TOUR et annonce une date exceptionnelle à Marseille, à l'Orange Vélodrome, le samedi 19 juin 2026



Plus qu’un concert, c’est l’aboutissement d’une carrière musicale hors norme avec un moment pensé comme une expérience totale, un voyage dans le temps à travers les plus grands succès de GIMS ! .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@adamconcerts.com

English :

An exceptional event in one of France’s most emblematic stadiums.

