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GIMS PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

GIMS PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

GIMS PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre mercredi 16 décembre 2026.

Lieu : PARIS LA DEFENSE ARENA

Adresse : LES JARDINS DE L'ARCHE

Ville : 92000 Nanterre

Département : 92

Début : 2026-12-16

Fin : 2026-12-16

Heure de début : 20:00

GIMS Début : 2026-12-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92

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