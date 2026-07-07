Informations pratiques

Thionville

Gin Craze | The Beggar’s Ensemble

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-05-21 20:00:00

fin : 2027-05-21 23:00:00

Date(s) :

2027-05-21

The Beggar’s Ensemble nous propose une déambulation étonnante et atypique le long des ruelles mal famées du 18e siècle londonien. Il nous présente une autre facette de cette période aux normes sociales changeantes, aux mœurs affriolantes et à l’alcoolémie galopante.Tout public

16 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

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English :

The Beggar’s Ensemble takes us on a surprising and unconventional journey through the seedy back alleys of 18th-century London. It reveals another side of this era, marked by shifting social norms, titillating customs, and rampant alcoholism.

L’événement Gin Craze | The Beggar’s Ensemble Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME