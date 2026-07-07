Gin Craze | The Beggar’s Ensemble Thionville
vendredi 21 mai 2027 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Gin Craze | The Beggar’s Ensemble
8 place Marie-Louise Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
16
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-05-21 20:00:00
fin : 2027-05-21 23:00:00
Date(s) :
2027-05-21
The Beggar’s Ensemble nous propose une déambulation étonnante et atypique le long des ruelles mal famées du 18e siècle londonien. Il nous présente une autre facette de cette période aux normes sociales changeantes, aux mœurs affriolantes et à l’alcoolémie galopante.Tout public
16 .
8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr
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English :
The Beggar’s Ensemble takes us on a surprising and unconventional journey through the seedy back alleys of 18th-century London. It reveals another side of this era, marked by shifting social norms, titillating customs, and rampant alcoholism.
L’événement Gin Craze | The Beggar’s Ensemble Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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