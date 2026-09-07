« Giono et la vérité du mensonge », Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

« Giono et la vérité du mensonge » Samedi 10 octobre, 14h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T15:30:00+02:00

À travers l’œuvre de Jean Giono, cette conférence explore le pouvoir de la littérature à réinventer le réel et à nous libérer de « la grande malédiction de l’univers » : l’ennui.

Des voyages immobiles aux aventures les plus vertigineuses, des paysages sauvages aux personnages en quête d’absolu, découvrez comment l’imagination ouvre un chemin vers une vérité profondément humaine.

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

En écho au spectacle Cycle Giono : La Guerre, la marche du monde, suivi de Paysages, visages

Photo © Denise Bellon

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Par Corinne von Kymmel (Les Amis de Jean Giono)

Denise Bellon