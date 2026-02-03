Giorda Hypn’Ose rue Charles de Gaulle Châteaubernard

Giorda Hypn’Ose

rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard Charente

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Sur scène ou dans le public, venez vivre une expérience inoubliable. Avec habileté et bienveillance, Giorda, première femme hypnotiseuse de France, défie les croyances conventionnelles et invite les spectateurs à remettre en question leur réalité.

.

rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 76 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Giorda Hypn’Ose

Whether on stage or in the audience, come and enjoy an unforgettable experience. With skill and kindness, Giorda, France’s first female hypnotist, challenges conventional beliefs and invites spectators to question their reality.

L’événement Giorda Hypn’Ose Châteaubernard a été mis à jour le 2026-02-03 par Destination Cognac