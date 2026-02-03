Giorda Hypn’Ose rue Charles de Gaulle Châteaubernard
Giorda Hypn'Ose rue Charles de Gaulle Châteaubernard samedi 14 mars 2026.
Giorda Hypn’Ose
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard Charente
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Sur scène ou dans le public, venez vivre une expérience inoubliable. Avec habileté et bienveillance, Giorda, première femme hypnotiseuse de France, défie les croyances conventionnelles et invite les spectateurs à remettre en question leur réalité.
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 76 81
English : Giorda Hypn’Ose
Whether on stage or in the audience, come and enjoy an unforgettable experience. With skill and kindness, Giorda, France’s first female hypnotist, challenges conventional beliefs and invites spectators to question their reality.
