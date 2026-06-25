Giorgi Gigashvili Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
samedi 21 novembre 2026 · Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) · Lyon 3e Arrondissement
Informations pratiques
Lyon 3e Arrondissement
Giorgi Gigashvili
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 15:00:00
fin : 2026-11-21 16:30:00
Date(s) :
2026-11-21
Pour lancer la saison, Nikolaj Szeps-Znaider a choisi l’une des partitions les plus démesurées du répertoire la Turangalîla-Symphonie. Olivier Messiaen y mêle Orient et Occident, mysticisme et danses païennes, humanité et cosmos.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr
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English : Giorgi Gigashvili
To kick off the season, Nikolaj Szeps-Znaider has chosen one of the most extravagant scores in the repertoire: the *Turangalîla-Symphonie*. In it, Olivier Messiaen blends East and West, mysticism and pagan dances, humanity and the cosmos.
L’événement Giorgi Gigashvili Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
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