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AGENDA · Lyon 3e Arrondissement

Giorgi Gigashvili Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

samedi 21 novembre 2026 · Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) · Lyon 3e Arrondissement

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL)
Adresse
149 rue Garibaldi
Ville
69003 Lyon 3e Arrondissement
Département
Rhône
Tarif

Lyon 3e Arrondissement

Giorgi Gigashvili

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 15:00:00
fin : 2026-11-21 16:30:00

Date(s) :
2026-11-21

Pour lancer la saison, Nikolaj Szeps-Znaider a choisi l’une des partitions les plus démesurées du répertoire la Turangalîla-Symphonie. Olivier Messiaen y mêle Orient et Occident, mysticisme et danses païennes, humanité et cosmos.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95  onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English : Giorgi Gigashvili

To kick off the season, Nikolaj Szeps-Znaider has chosen one of the most extravagant scores in the repertoire: the *Turangalîla-Symphonie*. In it, Olivier Messiaen blends East and West, mysticism and pagan dances, humanity and the cosmos.

L’événement Giorgi Gigashvili Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

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