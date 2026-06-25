Giorgi Gigashvili Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Informations pratiques

Lyon 3e Arrondissement

Giorgi Gigashvili

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 15:00:00

fin : 2026-11-21 16:30:00

Date(s) :

2026-11-21

Pour lancer la saison, Nikolaj Szeps-Znaider a choisi l’une des partitions les plus démesurées du répertoire la Turangalîla-Symphonie. Olivier Messiaen y mêle Orient et Occident, mysticisme et danses païennes, humanité et cosmos.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English : Giorgi Gigashvili

To kick off the season, Nikolaj Szeps-Znaider has chosen one of the most extravagant scores in the repertoire: the *Turangalîla-Symphonie*. In it, Olivier Messiaen blends East and West, mysticism and pagan dances, humanity and the cosmos.

L’événement Giorgi Gigashvili Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme