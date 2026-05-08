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Girl de Shu Qi en avant-première Place du Temple Montélimar

Girl de Shu Qi en avant-première Place du Temple Montélimar dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 6

Montélimar

Girl de Shu Qi en avant-première

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Girl
2h04 vost

Réalisé par Shu Qi
Avec Roy Chiu, Esther Liu, Yu-Fei Lai
Taiwan, Chine drame
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Girl
2h04 ? vost

Directed by Shu Qi
Starring Roy Chiu, Esther Liu, Yu-Fei Lai
Taiwan, China drama

L’événement Girl de Shu Qi en avant-première Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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