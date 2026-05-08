Girl de Shu Qi en avant-première Place du Temple Montélimar
Girl de Shu Qi en avant-première Place du Temple Montélimar dimanche 28 juin 2026.
Montélimar
Girl de Shu Qi en avant-première
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Girl
2h04 vost
Réalisé par Shu Qi
Avec Roy Chiu, Esther Liu, Yu-Fei Lai
Taiwan, Chine drame
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Girl
2h04 ? vost
Directed by Shu Qi
Starring Roy Chiu, Esther Liu, Yu-Fei Lai
Taiwan, China drama
L’événement Girl de Shu Qi en avant-première Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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