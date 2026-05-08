Girl de Shu Qi en avant-première Place du Temple Montélimar

Montélimar

Girl de Shu Qi en avant-première

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Girl

2h04 vost



Réalisé par Shu Qi

Avec Roy Chiu, Esther Liu, Yu-Fei Lai

Taiwan, Chine drame

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Girl

2h04 ? vost



Directed by Shu Qi

Starring Roy Chiu, Esther Liu, Yu-Fei Lai

Taiwan, China drama

L’événement Girl de Shu Qi en avant-première Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération