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GIROUD & STOTZ AUDITORIUM JOSEPH KOSMA Nice

GIROUD & STOTZ AUDITORIUM JOSEPH KOSMA Nice

GIROUD & STOTZ AUDITORIUM JOSEPH KOSMA Nice samedi 16 janvier 2027.

Lieu : AUDITORIUM JOSEPH KOSMA

Adresse : AVENUE DE BRANCOLAR

Ville : 06000 Nice

Département : 06

Début : 2027-01-16

Fin : 2027-01-16

Heure de début : 20:30

GIROUD & STOTZ Début : 2027-01-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

AUDITORIUM JOSEPH KOSMA AVENUE DE BRANCOLAR 06000 Nice 06

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