Gis dans l’ombre de Brel Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Gis dans l’ombre de Brel

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:30:00

fin : 2027-01-23 22:00:00

Date(s) :

2027-01-23

Seul en scène, Gis rend un vibrant hommage à Jacques Brel à travers 16 chansons emblématiques de son répertoire. Le temps de ce spectacle, il incarne avec sincérité et intensité l’univers puissant de cet immense artiste. Sans imitation, mais avec le cœur et la voix, Gis fait revivre la poésie, la fougue et l’humanité de Brel. Un moment intimiste et bouleversant où les mots et les émotions résonnent plus que jamais. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Gis dans l’ombre de Brel

L’événement Gis dans l’ombre de Brel Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)