Giselle Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard

Châteaurenard

Giselle

Mercredi 20 janvier 2027 à partir de 20h. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 22.61 – 22.61 – 22.61 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-20 20:00:00

fin : 2027-01-20

Date(s) :

2027-01-20

Ballet Giselle à la Salle de l’Etoile.

Ballet en 2 actes de Adolphe ADAM- Durée 2H20 avec entracte

Giselle représente l’apothéose du ballet romantique, considéré comme l’un des plus beaux joyaux du répertoire. Créé en 1841, son succès fut immédiat. Giselle aborde tous les thèmes du romantisme couleur locale et pastorale amoureuse qui s’achève en tragédie, irruption d’un monde fantastique et rédemption par la force de l’amour.



Le rôle-titre de Giselle est l’un des plus difficiles du répertoire, exigeant de l’interprète, outre une maîtrise technique irréprochable, des qualités d’expression dramatique passant de la joie de vivre au désespoir, puis à la folie et à la passion.

Chorégraphie tout à fait surprenante pour l’époque, elle frappe le publid par la solidité de sa structure aussi bien dans les grands tableaux du corps de ballet que dans les soli.



Ce chef d’oeuvre du ballet classique est un régal pour tous les admirateurs de la danse grâce à la performance des artistes du Grand Ballet de Kiev. C’est un spectacle pour toute la famille, pour les petits et pour les grands, une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse. .

Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 10 etoile@chateaurenard.com

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English :

Ballet Giselle at Salle de l’Etoile.

L’événement Giselle Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence