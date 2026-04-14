Gîte et couvert, La Source, Roncq

Gîte et couvert Samedi 2 mai, 10h00 La Source Nord

5€ – inscription par mail à lecheneetlaplume@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T14:00:00+02:00

Avec les bénévoles de l’association Le Chêne et la Plume, apprenez à fabriquer des hôtels à insectes et des mangeoires à oiseaux pour offrir refuge et nourriture aux petits habitants de nos bois et jardins.

Un moment créatif et convivial pour mieux comprendre leur rôle essentiel dans la biodiversité… et repartir avec des réalisations utiles pour votre jardin ou balcon.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/539/gite-et-couvert »}]

Apprenez à fabriquer des hôtels à insectes et des mangeoires à oiseaux atelier nature