Glaçon des oursons givré Colmar

Informations pratiques

Colmar

Glaçon des oursons givré

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-15 09:30:00

fin : 2026-11-15 12:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Chers enfants, partez à la découverte du merveilleux royaume de glace et rencontrez un bonhomme de neige très connu !

Le temps d’une matinée, la Patinoire de Colmar ouvrira les portes d’un merveilleux royaume de glace où la magie, les flocons et les rêves prendront vie. Celle-ci sera exclusivement réservée aux petits bonhommes de neige de 2 à 5 ans (inclus) et à leurs parents.

Dans une ambiance féerique inspirée des plus belles histoires de princesses et de palais enneigés, les tout-petits seront invités à découvrir la glace en douceur au son de musiques spécialement adaptées à leur âge. Entre éclats de rire, émerveillement et moments de partage, chacun pourra vivre sa propre aventure enchantée.

Une visite très spéciale attend également les enfants le célèbre bonhomme de neige du royaume viendra à leur rencontre pour des instants inoubliables, des photos souvenirs et de grands moments de complicité.

Pour compléter cette immersion magique, un atelier maquillage permettra aux jeunes patineurs de se transformer en princesse des neiges, prince du royaume, flocon scintillant, petit renne ou créature féerique. De quoi entrer pleinement dans l’univers enchanté de la matinée !

Les petits aventuriers pourront également participer à un parcours ludique d’initiation au hockey sur glace, spécialement conçu pour les enfants de 3 à 5 ans. Dans un espace sécurisé et adapté à leur âge, ils découvriront la manipulation de la crosse, les premiers déplacements sur glace encadrés par des entraineurs et licenciés.

Et parce que toute aventure magique se vit encore mieux avec son fidèle compagnon, les doudous sont les bienvenus pour accompagner les enfants sur la glace. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

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English :

Dear children, set out to explore the wonderful kingdom of ice and meet a very famous snowman!

L’événement Glaçon des oursons givré Colmar a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Colmar