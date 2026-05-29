Glinka, Tchaïkovski, Rachmaninov. Concert commenté de Georges Bériachvili (piano) Studio L’Accord Parfait Paris
Glinka, Tchaïkovski, Rachmaninov. Concert commenté de Georges Bériachvili (piano) Studio L’Accord Parfait Paris dimanche 14 juin 2026.
Programme :
Mikhaïl Glinka – Nocturne « La séparation »
Piotr Tchaïkovski – Les Saisons. op.37bis
Sergueï Rachmaninov – Elégie op.3 N°1
Georges Bériachvili joue et raconte des œuvres immortelles de la grande triade de compositeurs russes.
Le vendredi 19 juin 2026
de 20h00 à 21h20
Le dimanche 14 juin 2026
de 20h00 à 21h20
payant
De 15 à 20 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T00:20:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T20:00:00+02:00_2026-06-14T21:20:00+02:00;2026-06-19T20:00:00+02:00_2026-06-19T21:20:00+02:00
Studio L’Accord Parfait 47, rue Ramey 75018 Paris
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