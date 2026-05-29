Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Glinka, Tchaïkovski, Rachmaninov. Concert commenté de Georges Bériachvili (piano) Studio L’Accord Parfait Paris

Glinka, Tchaïkovski, Rachmaninov. Concert commenté de Georges Bériachvili (piano) Studio L’Accord Parfait Paris

Glinka, Tchaïkovski, Rachmaninov. Concert commenté de Georges Bériachvili (piano) Studio L’Accord Parfait Paris dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Studio L'Accord Parfait

Adresse : 47, rue Ramey

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : <p>De 15 à 20 euros.</p>

Programme :

Mikhaïl Glinka – Nocturne « La séparation »

Piotr Tchaïkovski – Les Saisons. op.37bis

Sergueï Rachmaninov – Elégie op.3 N°1

Georges Bériachvili joue et raconte des œuvres immortelles de la grande triade de compositeurs russes.
Le vendredi 19 juin 2026
de 20h00 à 21h20
Le dimanche 14 juin 2026
de 20h00 à 21h20
payant

De 15 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T00:20:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T20:00:00+02:00_2026-06-14T21:20:00+02:00;2026-06-19T20:00:00+02:00_2026-06-19T21:20:00+02:00

Studio L’Accord Parfait 47, rue Ramey  75018 Paris

UNE LIGNÉE LYRIQUE


Afficher la carte du lieu Studio L’Accord Parfait et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)