Informations pratiques

Limoges

Glob’Rocker Festival #2

41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Le GLOB’ROCKER FESTIVAL revient pour une 2ᵉ édition placée sous le signe du rock et du blues. La soirée réunira Métro Molina, nouveau groupe limougeaud au rock énergique, The Old Men, trio mêlant folk électrique, indie rock et pop, puis Manu Lanvin, figure incontournable du blues-rock français. Fort de plus de 600 concerts en Europe et aux États-Unis, Manu Lanvin est reconnu pour ses performances explosives et son charisme scénique. Comme lors de la première édition, des voyages seront à gagner pour le public, dans une ambiance festive et conviviale. .

41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83

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English : Glob’Rocker Festival #2

L’événement Glob’Rocker Festival #2 Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole