Glob’Rocker Festival #2 Limoges
vendredi 30 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Glob’Rocker Festival #2
41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Le GLOB’ROCKER FESTIVAL revient pour une 2ᵉ édition placée sous le signe du rock et du blues. La soirée réunira Métro Molina, nouveau groupe limougeaud au rock énergique, The Old Men, trio mêlant folk électrique, indie rock et pop, puis Manu Lanvin, figure incontournable du blues-rock français. Fort de plus de 600 concerts en Europe et aux États-Unis, Manu Lanvin est reconnu pour ses performances explosives et son charisme scénique. Comme lors de la première édition, des voyages seront à gagner pour le public, dans une ambiance festive et conviviale. .
41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Glob’Rocker Festival #2
L’événement Glob’Rocker Festival #2 Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Rap Symphonique Il était une fois Marseille Festival 1001 Notes Limoges 15 juillet 2026
- Festival 1001 Notes Patinoire de Limoges Limoges 15 juillet 2026
- La maison de mes rêves (7-12 ans), Quartier de la Cité, Limoges 15 juillet 2026
- Atelier enfant 7-12 ans La maison de mes rêves Limoges 15 juillet 2026
- Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet : de 6 à 10 ans, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges 15 juillet 2026