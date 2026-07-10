GLUE / Music of today JASS CLUB PARIS Paris
samedi 5 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Bien plus qu’un simple groupe, GLUE est le lien indéfectible entre tradition et avant-garde.
Tous jazzmen, leaders, compositeurs et producteurs, GLUE présentera en Live un set de compositions originales personnelles et communes, dont certaines inédites !
Eolo Andino / saxophone, Ewi
Alex Monfort / piano, claviers
Jean-Loup Siaut / guitare
Idrîs-Félix Bahri / basse
Curtis Efoua Ela / batterie
Sur scène, GLUE cultive une spontanéité brute où l’improvisation devient le moteur d’un groove irrépressible qui ne vous lâche plus !
Le samedi 05 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant Prévente : 10 EUR
Tarif réduit : 15 EUR
Tarif standard : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-05T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T19:30:00+02:00_2026-09-05T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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