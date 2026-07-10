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GLUE / Music of today JASS CLUB PARIS Paris

dimanche 6 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris

GLUE / Music of today JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
JASS CLUB PARIS
Adresse
141 Rue de Tolbiac
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif standard : 19 EUR Tarif réduit : 15 EUR Prévente : 10 EUR

Bien plus qu’un simple groupe, GLUE est le lien indéfectible entre tradition et avant-garde.

Tous jazzmen, leaders, compositeurs et producteurs, GLUE présentera en Live un set de compositions originales personnelles et communes, dont certaines inédites !

Eolo Andino / saxophone, Ewi

Alex Monfort / piano, claviers

Jean-Loup Siaut / guitare

Idrîs-Félix Bahri / basse

Curtis Efoua Ela / batterie

Sur scène, GLUE cultive une spontanéité brute où l’improvisation devient le moteur d’un groove irrépressible qui ne vous lâche plus !
Le samedi 05 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif standard : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR
Prévente : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-06T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T21:30:00+02:00_2026-09-05T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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