GMG Organ 4tet Le Melville Paris

Emmené par le son chaleureux et authentique de l’orgue, le GMG Organ Quartet revisite les plus belles mélodies du Great American Songbook dans la tradition du jazz et du blues. Les quatre musiciens se livrent à un dialogue ininterrompu, mêlant swing, lyrisme et complicité.

Gautier Montegu : piano

Sandro Torsiello : sax

Guillaume Leguerinel : batterie

Matthieu Chauvet : guitare

Le GMG Organ Quartet twiste les classiques du Great American Songbook avec des sons jazzy et bluesy. Un dialogue musical vibrant entre quatre musiciens qui swinguent en toute complicité !

Le samedi 05 septembre 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-06T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T21:00:00+02:00_2026-09-05T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6148



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