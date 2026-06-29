GMG Organ 4tet Le Melville Paris
GMG Organ 4tet Le Melville Paris dimanche 6 septembre 2026.
Emmené par le son chaleureux et authentique de l’orgue, le GMG Organ Quartet revisite les plus belles mélodies du Great American Songbook dans la tradition du jazz et du blues. Les quatre musiciens se livrent à un dialogue ininterrompu, mêlant swing, lyrisme et complicité.
Gautier Montegu : piano
Sandro Torsiello : sax
Guillaume Leguerinel : batterie
Matthieu Chauvet : guitare
Le GMG Organ Quartet twiste les classiques du Great American Songbook avec des sons jazzy et bluesy. Un dialogue musical vibrant entre quatre musiciens qui swinguent en toute complicité !
Le samedi 05 septembre 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-06T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T21:00:00+02:00_2026-09-05T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6148
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