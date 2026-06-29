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GMG Organ 4tet Le Melville Paris

GMG Organ 4tet Le Melville Paris

GMG Organ 4tet Le Melville Paris dimanche 6 septembre 2026.

Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

Emmené par le son chaleureux et authentique de l’orgue, le GMG Organ Quartet revisite les plus belles mélodies du Great American Songbook dans la tradition du jazz et du blues. Les quatre musiciens se livrent à un dialogue ininterrompu, mêlant swing, lyrisme et complicité.

Gautier Montegu : piano

Sandro Torsiello : sax

Guillaume Leguerinel : batterie

Matthieu Chauvet : guitare

Le GMG Organ Quartet twiste les classiques du Great American Songbook avec des sons jazzy et bluesy. Un dialogue musical vibrant entre quatre musiciens qui swinguent en toute complicité !
Le samedi 05 septembre 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-06T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T21:00:00+02:00_2026-09-05T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6148


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