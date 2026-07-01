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Go Entrepreneurs Lyon 2026, La Sucrière, Lyon

jeudi 24 septembre 2026 · La Sucrière · Lyon

Go Entrepreneurs Lyon 2026, La Sucrière, Lyon

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
La Sucrière
Adresse
49-50 Quai Rambaud, 69002 Lyon
Ville
69002 Lyon
Département
Métropole de Lyon

Go Entrepreneurs Lyon 2026 Jeudi 24 septembre, 08h30 La Sucrière Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T08:30:00+02:00 – 2026-09-24T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T08:30:00+02:00 – 2026-09-24T18:00:00+02:00

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La Sucrière 49-50 Quai Rambaud, 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://event.go-entrepreneurs.com/e/lyon2026/registration/inscription »}]
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