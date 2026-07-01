Go Entrepreneurs Lyon 2026, La Sucrière, Lyon
jeudi 24 septembre 2026 · La Sucrière · Lyon
Informations pratiques
Go Entrepreneurs Lyon 2026 Jeudi 24 septembre, 08h30 La Sucrière Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T08:30:00+02:00 – 2026-09-24T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T08:30:00+02:00 – 2026-09-24T18:00:00+02:00
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La Sucrière 49-50 Quai Rambaud, 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://event.go-entrepreneurs.com/e/lyon2026/registration/inscription »}]
Événement La French Tech
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