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GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE AUDITORIUM MEGACITE Amiens

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE AUDITORIUM MEGACITE Amiens

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE AUDITORIUM MEGACITE Amiens vendredi 16 avril 2027.

Lieu : AUDITORIUM MEGACITE

Adresse : AVENUE DE L'HIPPODROME

Ville : 80000 Amiens

Département : 80

Début : 2027-04-16

Fin : 2027-04-16

Heure de début : 20:00

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE Début : 2027-04-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

AUDITORIUM MEGACITE AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80

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