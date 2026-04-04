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GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE ESPACE MAYENNE Laval

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE ESPACE MAYENNE Laval

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE ESPACE MAYENNE Laval dimanche 14 février 2027.

Lieu : ESPACE MAYENNE

Adresse : 2 RUE JOSEPHINE BAKER

Ville : 53000 Laval

Département : 53

Début : 2027-02-14

Fin : 2027-02-14

Heure de début : 17:00

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE Début : 2027-02-14 à 17:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ESPACE MAYENNE 2 RUE JOSEPHINE BAKER 53000 Laval 53

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