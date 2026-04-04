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GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE LE PIN GALANT Merignac

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE LE PIN GALANT Merignac

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE LE PIN GALANT Merignac dimanche 31 janvier 2027.

Lieu : LE PIN GALANT

Adresse : 34, avenue de Lattre de Tassigny

Ville : 33700 Merignac

Département : 33

Début : 2027-01-31

Fin : 2027-01-31

Heure de début : 17:00

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE Début : 2027-01-31 à 17:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PIN GALANT 34, avenue de Lattre de Tassigny 33700 Merignac 33

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