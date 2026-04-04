GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE LE PIN GALANT Merignac
GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE LE PIN GALANT Merignac dimanche 31 janvier 2027.
GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE Début : 2027-01-31 à 17:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
LE PIN GALANT 34, avenue de Lattre de Tassigny 33700 Merignac 33
À voir aussi à Mérignac (33)
- Balade à roulettes Le Parc Bourran Mérignac Gironde 1 mai 2026
- Balade à roulettes Le parc Bourran 2 Mérignac Gironde 1 mai 2026
- Drag Race France Live – Saison 4, Le Pin Galant, Mérignac 22 octobre 2026
- COVERTRAMP – LE PIN GALANT Merignac 24 octobre 2026
- Covertramp, Le Pin Galant, Mérignac 24 octobre 2026