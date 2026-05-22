Alençon

Goldmen

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Actuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers la France, les Goldmen continuent d’explorer l’univers de Jean-Jacques Goldman à celui du trio Fredericks Goldman Jones.

Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique, avec Sabrina, la voix de Carole Fredericks, et Manu Simoens dans le rôle de Michael Jones, les Goldmen vont continuer à écumer les scènes pour le 35e anniversaire de la tournée Fredericks Goldman Jones.

Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, connu également à l’international grâce à l’album D’EUX de Céline Dion qu’il a écrit spécialement pour l’artiste, mais aussi du trio, depuis Envole-moi en passant par À nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe . .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 85 29 40 00

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English : Goldmen

L’événement Goldmen Alençon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CUA ALENCON