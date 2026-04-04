GOLDMEN – BEST OF GOLDMAN – GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN LE COLISEE Chartres
GOLDMEN – BEST OF GOLDMAN – GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN LE COLISEE Chartres samedi 5 février 2028.
GOLDMEN – BEST OF GOLDMAN – GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN Début : 2028-02-05 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
LE COLISEE RUE DANIÈLE CASANOVA 28000 Chartres 28
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