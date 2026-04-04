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GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN ZENITH D’ORLEANS Orleans

GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN ZENITH D’ORLEANS Orleans

GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN ZENITH D’ORLEANS Orleans dimanche 2 avril 2028.

Lieu : ZENITH D'ORLEANS

Adresse : 1, Rue du President Schuman

Ville : 45100 Orleans

Département : 45

Début : 2028-04-02

Fin : 2028-04-02

Heure de début : 17:30

GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN Début : 2028-04-02 à 17:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45

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