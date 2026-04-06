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GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris

GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris

GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris vendredi 14 janvier 2028.

Lieu : ZENITH PARIS - LA VILLETTE

Adresse : 211 AVENUE JEAN JAURÈS

Ville : 75019 Paris

Département : 75

Début : 2028-01-14

Fin : 2028-01-14

Heure de début : 20:00

GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN Début : 2028-01-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH PARIS – LA VILLETTE 211 AVENUE JEAN JAURÈS 75019 Paris 75

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