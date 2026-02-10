GOLDMEN De Goldman à Frédéricks Goldman Jones Alençon

GOLDMEN De Goldman à Frédéricks Goldman Jones

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Début : 2026-06-06 20:00:00

2026-06-06

Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, mais aussi du trio, depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe . .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie

