Goldmen Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
samedi 8 janvier 2028 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Goldmen Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – 69 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2028-01-08 20:00:00
fin : 2028-01-08 22:00:00
Date(s) :
2028-01-08
Concert.
Retrouvez la poésie, les mélodies intemporelles et les textes profonds de la légende vivante.
La voix d’Alain Stevez, véritable miroir vocal de l’idole, a convaincu les fans et celle de Sabrina Belmo, très similaire à la voix de Carole Fredericks, apporte une puissance vocale exceptionnelle touchante d’émotion et une présence scénique captivante et envoûtante.
Cette tournée Best Of est aussi l’occasion de célébrer cette carrière exceptionnelle, marquée par des albums cultes et des collaborations mémorables tout en offrant un spectacle généreux et authentique. Si vous n’avez pas encore vos billets, dépêchez-vous… Assister à un concert des Goldmen c’est vivre une expérience inoubliable en replongeant dans l’univers de la personnalité préférée des Français.
Durée 2h environ. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 3 22 89 20 00
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English : Goldmen Zénith de Limoges
L’événement Goldmen Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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