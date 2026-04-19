Golf découverte Domaine du Golf d’Albon Albon
Golf découverte Domaine du Golf d’Albon Albon vendredi 1 mai 2026.
Albon
Golf découverte
Domaine du Golf d’Albon 410 route de Senaud Albon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-01
Initiation à la pratique du golf tapez vos premières balles et jouez sur le parcours ! 1h30 de pratique encadrée pour découvrir ce sport fascinant. Sur inscription.
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Domaine du Golf d’Albon 410 route de Senaud Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 03 90 contact@domainegolfalbon.fr
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English :
Introduction to golf: hit your first balls and play the course! 1h30 of supervised practice to discover this fascinating sport. Registration required.
L’événement Golf découverte Albon a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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