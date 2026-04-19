Golf découverte Domaine du Golf d’Albon Albon

Albon

Golf découverte

Domaine du Golf d’Albon 410 route de Senaud Albon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

Initiation à la pratique du golf tapez vos premières balles et jouez sur le parcours ! 1h30 de pratique encadrée pour découvrir ce sport fascinant. Sur inscription.

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Domaine du Golf d’Albon 410 route de Senaud Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 03 90 contact@domainegolfalbon.fr

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English :

Introduction to golf: hit your first balls and play the course! 1h30 of supervised practice to discover this fascinating sport. Registration required.

L’événement Golf découverte Albon a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche