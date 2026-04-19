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Golf découverte Domaine du Golf d’Albon Albon

Golf découverte Domaine du Golf d’Albon Albon vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Domaine du Golf d'Albon

Adresse : 410 route de Senaud

Ville : 26140 Albon

Département : Drôme

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif :

Albon

Golf découverte

Domaine du Golf d’Albon 410 route de Senaud Albon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-01

Initiation à la pratique du golf tapez vos premières balles et jouez sur le parcours ! 1h30 de pratique encadrée pour découvrir ce sport fascinant. Sur inscription.
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Domaine du Golf d’Albon 410 route de Senaud Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 03 90  contact@domainegolfalbon.fr

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English :

Introduction to golf: hit your first balls and play the course! 1h30 of supervised practice to discover this fascinating sport. Registration required.

L’événement Golf découverte Albon a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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