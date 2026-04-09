La Roche-Posay

Golf festif fête de la musique

5 Chemin de la Tuilerie La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Golf festif au golf de La Roche-Posay

Dimanche 21 juin 2026 à l’occasion de la fête de la musique, venez taper des balles entre amis ou en famille, practice de golf, musique live, barbecue, plancha, vin & bière.

Ambiance décontractée et festive.

Avec la présence du Domaine Pagezi, présent au salon des vins 2025. .

5 Chemin de la Tuilerie La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 13 39 golf.larocheposay@gmail.com

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English : Golf festif fête de la musique

L’événement Golf festif fête de la musique La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne