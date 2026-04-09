Golf festif fête de la musique La Roche-Posay
Golf festif fête de la musique La Roche-Posay dimanche 21 juin 2026.
La Roche-Posay
Golf festif fête de la musique
5 Chemin de la Tuilerie La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Golf festif au golf de La Roche-Posay
Dimanche 21 juin 2026 à l’occasion de la fête de la musique, venez taper des balles entre amis ou en famille, practice de golf, musique live, barbecue, plancha, vin & bière.
Ambiance décontractée et festive.
Avec la présence du Domaine Pagezi, présent au salon des vins 2025. .
5 Chemin de la Tuilerie La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 13 39 golf.larocheposay@gmail.com
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English : Golf festif fête de la musique
L’événement Golf festif fête de la musique La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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