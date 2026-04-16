Golomb SUPERSONIC Paris
Golomb SUPERSONIC Paris samedi 5 septembre 2026.
GOLOMB (22h30)
(Indie rock – Columbus, US)
Issu du croissant rocheux fertile de Columbus, dans l’Ohio, le trio Golomb (qui rime avec « Column ») canalise les tensions du Midwest dans un album qui cherche à établir un lien authentique. Le groupe peut se targuer non pas d’une, mais de deux dynamiques soudées, ce qui constitue une sorte d’exception parmi la plupart des trios. Les frère et sœur Xenia (basse) et Hawken (batterie) forment la section rythmique, tandis que le compositeur et guitariste Mickey Shuman et Xenia sont devenus mari et femme après des années de relation. Les liens étroits entre les membres ont nourri le processus créatif du groupe — la famille et les amis d’abord, le groupe ensuite —, s’appuyant sur des années de confiance pour faire de The Beat Goes On un album dont la sincérité ne faiblit jamais.
https://www.youtube.com/watch?v=j0WL_DnDE0s
La suite de la programmation arrive très vite !
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Samedi 5 Septembre 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
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SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Cette soirée plaira aux fans de… Pavement, Sonic Youth & Built To Spill
Le samedi 05 septembre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-06T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T19:00:00+02:00_2026-09-05T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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