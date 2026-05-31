À l’occasion de la parution du livre « The Tehraner », Gondishapour Éditions a le plaisir de vous convier à une rencontre avec Aude Sarkamari, fondatrice de The Tehraner, en dialogue avec Michel Eltchaninoff, rédacteur en chef à Philosophie Magazine. La soirée sera suivie de chants iraniens interprétés par Fiona Sanjabi & Hura Mirshekari.

L’Iran ne saurait se laisser enfermer dans une vision figée, faite d’images convenues et de clichés réducteurs. Derrière les faits d’actualité bat le cœur d’un pays d’une richesse infinie, intensément vivant, porté par une jeunesse d’une énergie et d’une créativité remarquables.

Conçu à l’origine dans l’esprit du New Yorker, The Tehraner, publié par Gondishapour Éditions, est né du désir de raconter autrement la capitale iranienne, ses mémoires, ses visages, ses blessures, ses élans. Sous la direction d’Aude Sarkamari, le projet s’est d’abord voulu un espace offert aux artistes, en Iran comme dans la diaspora. Mais l’Histoire a brusquement repris le dessus, et ce qui commença comme un hommage s’est mué en une chronique fulgurante de notre temps.

À chaque œuvre répond un poème. Nourris par les souvenirs des premiers voyages de l’auteure en Iran, ces textes brefs tissent un écho intime aux illustrations : non pour les expliquer, mais pour les accompagner, les prolonger et leur offrir une résonance intérieure.

The Tehraner n’est pas la voix d’une seule personne. C’est une constellation de regards, le mémorial vibrant d’une génération qui refuse de s’éteindre, et un cri de liberté lancé par-delà les frontières. Un livre où l’art demeure, peut-être, l’un des derniers langages capables de relier les êtres, et de sauver ce qui peut encore l’être.

Fidèle à son engagement éditorial et humaniste, Gondishapour Éditions reversera l’intégralité des bénéfices de cette publication à l’Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran.

Une rencontre proposée par Gondishapour Éditions, à la librairie du Palais de Tokyo.

Gondishapour Éditions vous invite à une rencontre exceptionnelle avec Aude Sarkamari, fondatrice de The Tehraner, en dialogue avec Michel Eltchaninoff, suivie de chants iraniens par Fiona Sanjabi & Hura Mirshekari.

Le mercredi 17 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T21:00:00+02:00

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris

contact@gondishapour.fr



Afficher la carte du lieu Palais de Tokyo et trouvez le meilleur itinéraire

