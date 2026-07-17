Good Boy / Extraction, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Good Boy / Extraction Jeudi 21 janvier 2027, 20h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 18€ | Réduit : 13€ | Trés réduit : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-21T20:30:00+01:00 – 2027-01-21T21:40:00+01:00

Fin : 2027-01-21T20:30:00+01:00 – 2027-01-21T21:40:00+01:00

En partenariat avec le festival Trente Trente

Parcours : rendez-vous chaque soir à 19h30 pour Good Boy puis à 21h30 aux Avant-Postes avec Extraction — La douceur a ses stratégies d’Éve Magot.

En slip kangourou, un homme au corps émacié élabore à son rythme, une nouvelle cartographie de lui-même. Quelques accessoires, comme autant d’extensions de soi – slips en couches excessives, scotch blanc sur pénis, boîtes de Retrovir en guise de talons – redessinent les contours d’un corps contraint par la maladie, dans une esthétique de la répétition et du peu. À contrecourant du corps triomphant du danseur contemporain qu’il fut dans les années 80 et 90, Alain Buffard inventait là, sur ce carré blanc éclairé au néon, un terrain d’exploration politique et performatif. Férocement décidé à vivre et créer encore. Transmis à Matthieu Doze après la disparition de Buffard en 2013, repris aujourd’hui par Christophe Ives, Good Boy nous arrive chargé de la mémoire d’une époque et de la radicalité d’un manifeste esthétique.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/good-boy-extraction-21012027-1930 »}]

En 1998, Alain Buffard revenait à la scène pour exposer sa solitude dans un autoportrait chorégraphique qui percutait les années sida. Christophe Ives devient ce corps résistant aux empêchements e …