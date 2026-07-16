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Gorfou-Tornade, L’ARC scène Nationale, Le Creusot

dimanche 14 mars 2027 · L'ARC scène Nationale · Le Creusot

Gorfou-Tornade, L’ARC scène Nationale, Le Creusot

Informations pratiques

Début
dimanche 14 mars 2027
Fin
dimanche 14 mars 2027
Lieu
L'ARC scène Nationale
Adresse
Le creusot
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
L'Arc, scène nationale Le Creusot

Gorfou-Tornade Dimanche 14 mars 2027, 15h00 L’ARC scène Nationale Saône-et-Loire

L’Arc, scène nationale Le Creusot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-14T15:00:00+01:00 – 2027-03-14T16:30:00+01:00
Fin : 2027-03-14T15:00:00+01:00 – 2027-03-14T16:30:00+01:00

Cartoon théâtral, suivi d’une boum
Gorfou-Tornade est une fable chorale, drôle et politique, où l’effondrement d’un monde ouvre la possibilité d’un autre. Tout se déroule dans une société « Gorfou » complètement zinzin et la pièce traverse le deuil, la colère et le chaos pour faire surgir, par le mouvement, la fête et le collectif, une joyeuse force de transformation commune.
avec Maxime Bricard, Marie Demesy et Alix Mercier

L’ARC scène Nationale Le creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « delta.bergamote@gmail.com »}]
Delta Bergamote, compagnie d’autrice / Héloïse Desrivières

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