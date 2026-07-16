Gorfou-Tornade, L’ARC scène Nationale, Le Creusot

Informations pratiques

Gorfou-Tornade Dimanche 14 mars 2027, 15h00 L’ARC scène Nationale Saône-et-Loire

L’Arc, scène nationale Le Creusot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-14T15:00:00+01:00 – 2027-03-14T16:30:00+01:00

Fin : 2027-03-14T15:00:00+01:00 – 2027-03-14T16:30:00+01:00

Cartoon théâtral, suivi d’une boum

Gorfou-Tornade est une fable chorale, drôle et politique, où l’effondrement d’un monde ouvre la possibilité d’un autre. Tout se déroule dans une société « Gorfou » complètement zinzin et la pièce traverse le deuil, la colère et le chaos pour faire surgir, par le mouvement, la fête et le collectif, une joyeuse force de transformation commune.

avec Maxime Bricard, Marie Demesy et Alix Mercier

L’ARC scène Nationale Le creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « delta.bergamote@gmail.com »}]

Delta Bergamote, compagnie d’autrice / Héloïse Desrivières