Gospel Africa avec Muna Wase Eglise Saint-Cornely Carnac

Informations pratiques

Carnac

Gospel Africa avec Muna Wase

Eglise Saint-Cornely 3 D119 Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

MUNA WASE c’est une chorale créée en 2002 à Vannes, par le chef de chœur Christian Meli. Composée d’environ 30 à 40 choristes, cette chorale se distingue par son répertoire Afro-Gospel et donne de nombreux concerts en Bretagne et ailleurs en France contribuant à faire découvrir des styles musicaux riches en harmonies vocales et en rythmes festifs. Elle est très appréciée pour la diversité des traditions vocales africaines et gospel. Elle invite le public à participer pour créer, de ce fait, une ambiance dynamique.

Réservation en ligne jusqu’au 18 septembre inclus www.billetweb.fr.

Ou billetteries le mercredi 16 septembre de 10h 30 à 12h30 Hall de l’Espace culturel Terraqué et samedi 19 septembre sous le porche de l’église dès 19h30. .

Eglise Saint-Cornely 3 D119 Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 59 29 12 82

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English :

L’événement Gospel Africa avec Muna Wase Carnac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon