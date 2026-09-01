Gospel Africa avec Muna Wase Eglise Saint-Cornely Carnac
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Cornely · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Gospel Africa avec Muna Wase
Eglise Saint-Cornely 3 D119 Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
MUNA WASE c’est une chorale créée en 2002 à Vannes, par le chef de chœur Christian Meli. Composée d’environ 30 à 40 choristes, cette chorale se distingue par son répertoire Afro-Gospel et donne de nombreux concerts en Bretagne et ailleurs en France contribuant à faire découvrir des styles musicaux riches en harmonies vocales et en rythmes festifs. Elle est très appréciée pour la diversité des traditions vocales africaines et gospel. Elle invite le public à participer pour créer, de ce fait, une ambiance dynamique.
Réservation en ligne jusqu’au 18 septembre inclus www.billetweb.fr.
Ou billetteries le mercredi 16 septembre de 10h 30 à 12h30 Hall de l’Espace culturel Terraqué et samedi 19 septembre sous le porche de l’église dès 19h30. .
Eglise Saint-Cornely 3 D119 Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 59 29 12 82
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English :
L’événement Gospel Africa avec Muna Wase Carnac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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