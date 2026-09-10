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AGENDA · Brioude

GOSPEL Fabienne Della-Moniqua et ses Chorales Place Grégoire de Tours Brioude

samedi 12 décembre 2026 · Place Grégoire de Tours · Brioude

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place Grégoire de Tours
Adresse
Halle aux Grains
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif
12 12 12

Brioude

GOSPEL Fabienne Della-Moniqua et ses Chorales

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 18:00:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

FABIENNE DELLA MONICA / HAPPYPHONIE / IMANI VOICES / ISSOIRE EN CHOEUR
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Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00  animation@ville-brioude.fr

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English :

FABIENNE DELLA MONICA / HAPPYPHONIE / IMANI VOICES / ISSOIRE EN CHOEUR

L’événement GOSPEL Fabienne Della-Moniqua et ses Chorales Brioude a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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