GOSPEL Fabienne Della-Moniqua et ses Chorales Place Grégoire de Tours Brioude

Informations pratiques

Brioude

GOSPEL Fabienne Della-Moniqua et ses Chorales

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 18:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

FABIENNE DELLA MONICA / HAPPYPHONIE / IMANI VOICES / ISSOIRE EN CHOEUR

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Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 animation@ville-brioude.fr

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English :

FABIENNE DELLA MONICA / HAPPYPHONIE / IMANI VOICES / ISSOIRE EN CHOEUR

L’événement GOSPEL Fabienne Della-Moniqua et ses Chorales Brioude a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne