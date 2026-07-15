Gospel, les grands classiques Place Saint-Pierre Angoulême
vendredi 14 août 2026 · Place Saint-Pierre · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Gospel, les grands classiques
Place Saint-Pierre Cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Linda Lee Hopkins, grande voix chaleureuse du gospel, ayant cotoyé Ray Charles, Gloria Gaynor et CeCe Winans, puis révélée dans The Voice France, vous convie à revivre les plus grands classiques du gospel avec son sublime quartet.
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Place Saint-Pierre Cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 77 65 65 euromusicproductions@gmail.com
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English :
Linda Lee Hopkins, the warm, powerful voice of gospel who has performed alongside Ray Charles, Gloria Gaynor, and CeCe Winans—and who rose to fame on *The Voice France*—invites you to relive the greatest gospel classics with her sublime quartet.
L’événement Gospel, les grands classiques Angoulême a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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