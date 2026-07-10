Gospel pour 100 voix Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
samedi 23 janvier 2027 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Gospel pour 100 voix Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 42 – 42 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 20:30:00
fin : 2027-01-23 23:00:00
Date(s) :
2027-01-23
Concert.
Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant.
Non contents d’avoir conquis le public européen, The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix” a fait chavirer les 12 millions de téléspectateurs.
Auréolés d’un énorme succès populaire, les cent chanteurs, danseurs et musiciens du spectacle The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix” sillonneront la France, le Royaume Uni, la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, … en 2026, pour une nouvelle série de concerts monumentaux avec un spectacle totalement nouveau !
Durée 2h30 environ. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16
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English : Gospel pour 100 voix Zénith de Limoges
L’événement Gospel pour 100 voix Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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