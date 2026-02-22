Goss’Voice Chœur d’enfants Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Goss’Voice Chœur d’enfants

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Le chœur d’enfants de l’École municipale de musique de Tarnos dirigé par Christelle Urruty, professeur, réunit chaque année une quarantaine de jeunes chanteurs âgés de 7 à 15 ans. Depuis la sortie de leur premier album en 2024, le groupe évolue sous le nom Goss’ Voice, symbole de l’énergie, de la fraîcheur que ces jeunes choristes insufflent à chaque prestation.

Très actif dans la vie culturelle Tarnosienne, Goss’Voice se produit régulièrement lors d’événements locaux. Le chœur a par ailleurs déjà réalisé deux clips vidéos remarqués que l’on peut retrouver sur le profil Facebook @gossvoicechris

Quand de 3 Cafés Gourmands (2024), We Are The World (2025).

Sur scène comme en studio, les enfants sont souvent accompagnés par une équipe de professeurs-musiciens de l’École de musique.

