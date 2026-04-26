Götz Aly Maison Heinrich Heine Paris
Götz Aly Maison Heinrich Heine Paris jeudi 21 mai 2026.
Cycle « Démocraties fragilisées : un retour des autoritarismes ? »
La progression des droites radicales, la banalisation des
discours autoritaires et l’affaiblissement des contre-pouvoirs mettent
nos démocraties à l’épreuve. Ce cycle propose d’analyser ces dynamiques à
travers des perspectives historiques, sociologiques et philosophiques,
afin d’éclairer les formes contemporaines d’emprise et les
vulnérabilités de nos sociétés actuelles.
Journaliste et historien allemand, spécialiste du nazisme et de la
Shoah, Götz Aly dialoguera avec Michaela Wiegel, correspondante de la Frankfurter Allgemeine Zeitung à Paris, autour de son ouvrage Wie konnte das geschehen ? Deutschland 1933 bis 1945
(S. Fischer Verlag, 2025). Ensemble, ils analyseront les conditions
sociales et politiques du basculement autoritaire en Allemagne à partir
de 1933, des mécanismes de domination fascistes et de leurs résonances
contemporaines.
Prochains rendez-vous du cycle :
• 01/06 – Axel Honneth
Le philosophe et sociologue Axel Honneth, figure majeure de la théorie
critique et de l’étude des luttes pour la reconnaissance, présentera ses
réflexions sur les menaces contemporaines pour les démocraties et sur
les conditions sociales et morales de la cohésion civique.
• 02/07 – Corine Pelluchon
Dans son livre La démocratie sans emprise, Corine Pelluchon
analyse les causes objectives mais aussi les ressorts inconscients qui
rendent les individus perméables aux discours autoritaires et
néo-fascistes.
Le débat porte sur la question de fragilisation des démocraties : un retour des autoritarismes ?
Le jeudi 21 mai 2026
de 19h30 à 19h30
gratuit
Entrée gratuite | Inscription conseillée
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-21T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T19:30:00+02:00_2026-05-21T19:30:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/gotz-aly/ https://www.facebook.com/events/1256061006629793 https://www.facebook.com/events/1256061006629793
Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Défi Nature Urbaine 2026 : animation sur la biodiversité du square des Epinettes Square des Epinettes PARIS 26 avril 2026
- Montmartre bohème – visite guidée insolite 26 avril 2026
- Un cercle d’écriture pour dire ce qu’on ne dit nulle part ailleurs Siège AVH Vincennes 26 avril 2026
- Le Labo des métamorphoses : crée ta déesse, invente ta créature Centre culturel suisse Paris 26 avril 2026
- Visite guidée de Drancy Mémorial de la Shoah de Drancy Paris 26 avril 2026