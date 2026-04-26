Götz Aly Maison Heinrich Heine Paris

Cycle « Démocraties fragilisées : un retour des autoritarismes ? »

La progression des droites radicales, la banalisation des

discours autoritaires et l’affaiblissement des contre-pouvoirs mettent

nos démocraties à l’épreuve. Ce cycle propose d’analyser ces dynamiques à

travers des perspectives historiques, sociologiques et philosophiques,

afin d’éclairer les formes contemporaines d’emprise et les

vulnérabilités de nos sociétés actuelles.

Journaliste et historien allemand, spécialiste du nazisme et de la

Shoah, Götz Aly dialoguera avec Michaela Wiegel, correspondante de la Frankfurter Allgemeine Zeitung à Paris, autour de son ouvrage Wie konnte das geschehen ? Deutschland 1933 bis 1945

(S. Fischer Verlag, 2025). Ensemble, ils analyseront les conditions

sociales et politiques du basculement autoritaire en Allemagne à partir

de 1933, des mécanismes de domination fascistes et de leurs résonances

contemporaines.

Prochains rendez-vous du cycle :

• 01/06 – Axel Honneth

Le philosophe et sociologue Axel Honneth, figure majeure de la théorie

critique et de l’étude des luttes pour la reconnaissance, présentera ses

réflexions sur les menaces contemporaines pour les démocraties et sur

les conditions sociales et morales de la cohésion civique.

• 02/07 – Corine Pelluchon

Dans son livre La démocratie sans emprise, Corine Pelluchon

analyse les causes objectives mais aussi les ressorts inconscients qui

rendent les individus perméables aux discours autoritaires et

néo-fascistes.

Le débat porte sur la question de fragilisation des démocraties : un retour des autoritarismes ?

Le jeudi 21 mai 2026

de 19h30 à 19h30

gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-21T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T19:30:00+02:00_2026-05-21T19:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/gotz-aly/ https://www.facebook.com/events/1256061006629793 https://www.facebook.com/events/1256061006629793



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