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Götz Aly Maison Heinrich Heine Paris

Götz Aly Maison Heinrich Heine Paris

Götz Aly Maison Heinrich Heine Paris jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Maison Heinrich Heine

Adresse : 27C boulevard Jourdan

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif : <p>Entrée gratuite | Inscription conseillée</p>

Cycle « Démocraties fragilisées : un retour des autoritarismes ? »

La progression des droites radicales, la banalisation des
discours autoritaires et l’affaiblissement des contre-pouvoirs mettent
nos démocraties à l’épreuve. Ce cycle propose d’analyser ces dynamiques à
travers des perspectives historiques, sociologiques et philosophiques,
afin d’éclairer les formes contemporaines d’emprise et les
vulnérabilités de nos sociétés actuelles.

Journaliste et historien allemand, spécialiste du nazisme et de la
Shoah, Götz Aly dialoguera avec Michaela Wiegel, correspondante de la Frankfurter Allgemeine Zeitung à Paris, autour de son ouvrage Wie konnte das geschehen ? Deutschland 1933 bis 1945
(S. Fischer Verlag, 2025). Ensemble, ils analyseront les conditions
sociales et politiques du basculement autoritaire en Allemagne à partir
de 1933, des mécanismes de domination fascistes et de leurs résonances
contemporaines.

Prochains rendez-vous du cycle :

01/06 – Axel Honneth
Le philosophe et sociologue Axel Honneth, figure majeure de la théorie
critique et de l’étude des luttes pour la reconnaissance, présentera ses
réflexions sur les menaces contemporaines pour les démocraties et sur
les conditions sociales et morales de la cohésion civique.

02/07 – Corine Pelluchon
Dans son livre La démocratie sans emprise, Corine Pelluchon
analyse les causes objectives mais aussi les ressorts inconscients qui
rendent les individus perméables aux discours autoritaires et
néo-fascistes.

Le débat porte sur la question de fragilisation des démocraties : un retour des autoritarismes ?
Le jeudi 21 mai 2026
de 19h30 à 19h30
gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-21T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T19:30:00+02:00_2026-05-21T19:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan  75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/gotz-aly/ https://www.facebook.com/events/1256061006629793 https://www.facebook.com/events/1256061006629793


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